Минулого року в Україні видобули вугілля на 5,7% менше від запланованого

У 2019 році в Україні видобуто 31,21 млн тонн вугілля, що на 5,7% менше планових показників.

Про це 8 січня повідомили у Профспілці працівників вугільної промисловості України із посиланням на Міністерство енергетики та захисту довкілля.

«За 2019 рік видобуток вугілля по Україні на підприємствах усіх форм власності склав 31 212 753 тонни вугілля, що на 1 881 347 тонн менше від планового завдання», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що підприємствами, які підпорядковані Мінекоенерго, видобуто 3 565 336 тонн вугілля; план недовиконано на 871 664 тонни.

У Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності в 2019 році видобули 11 256 781 тонну вугілля, з них державні щахти - 1 807 215 тонн. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області порівняно з плановим завданням скоротився на 653 785 тонн.

На Луганщині видобуток на вугільних підприємствах усіх форм власності за 2019 рік становив 328 775 тонн, причому весь цей обсяг припадає на підприємства Мінекоенерго. «Мінус» до планового завдання на державних шахтах становив 193 235 тонн.

На Дніпропетровщині ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за 2019 рік видобуло 18 196 651 тонну продукції. Планове завдання недовиконане на 1 550 249 тонн.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» за минулий рік добув 1 359 588 тонн вугілля. «Мінус » до поставленого завдання становив 4 412 тонни палива.

На держпідприємстві «Волиньвугілля» видобуток у 2019 році становив 69 758 тонн. Це на 120 242 тонни менше від планового завдання.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, у 2018 році на шахтах України видобуто 33,29 млн тонн вугілля. Це на 286,9 тис. тонн (або на 0,9%) більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. У тому числі видобуток енергетичного вугілля зріс на 1 277,9 тис. тонн (або на 4,9%), коксівного вугілля – зменшився на 991,0 тис. тонн (або на 14,6%).