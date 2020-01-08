АЕС України минулої доби виробили майже 254 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 7 січня 2019 року, вироблено 253,58 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 7 січня, станціями вироблено 253,58 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

8 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №3 Запорізької АЕС 20-та доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №6 Запорізької АЕС 17-та доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Рівненської АЕС 3-тя доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 410-та доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 050 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 3 035 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.