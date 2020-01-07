Санкції США допомогли Україні укласти газовий контракт — Пристайко

Санкції США допомогли Україні укласти газовий контракт, але до їх введення Київ не має жодного відношення.

У цьому міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив журналіста німецького таблоїда Bild.

"З одного боку ми цінуємо те, що робить для нас Німеччина і не були в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції. З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Однак ми не маємо відношення до цих санкцій", - заявив дипломат.

Він визнав, що санкції США дійсно допомогли Україні досягти укладення угоди з Росією на продовження газового транзиту, хоча й "не ідеальну". Адже на початку переговорів (півтора року тому – ред.) Росія взагалі не мала бажання укладати угоду, йшлося максимум про рік і на дуже поганих для української сторони умовах.

Крім того росіяни підкреслювали, що не поспішають з підписанням контракту.

"Домовленість, на яку зрештою вдалося вийти, набагато краща ніж те, що пропонувала Москва", - зауважив міністр.

Нагадаємо: 30 грудня 2019 року у Відні завершилися чотириденні переговори з ВАТ "Газпром" щодо транзиту газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд кубометрів в наступних 4 роки.

Фото: Нафтогаз