Рожкова назвала умови для зміцнення гривні

Ревальвація гривні триватиме, якщо Кабінет міністрів реалізує всі реформи і програми.

Про це повідомила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю UATV.

"Сьогоднішній рівень національної валюти відображає рівень економіки. І ми навпаки бачимо те, що якщо всі реформи і програми уряду будуть реалізовані, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати і далі. Залишається, безумовно, тільки питання темпу", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що для національної валюти зараз немає жодних зовнішніх загроз для того, щоб вона девальвувала.