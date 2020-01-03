Нацбанк розробив проєкт Антикорупційної програми на два роки
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Дотримуючись принципів прозорості та відкритості, Національний банк України пропонує для громадського обговорення проєкт Антикорупційної програми Національного банку України на 2020 - 2021 роки. Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Також Антикорупційна програма містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку. Документ розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції". Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 22 січня 2020 року.