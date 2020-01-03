В Укрвинпромі повідомили, скільки ще використовуватимуть слова “коньяк” та “шампанське”

Українські винороби мають право до кінця 2025 року використовувати слова “коньяк” та “шампанське” у назвах своєї продукції, у тому числі тієї, що реалізується на експорт.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба корпорації “Укрвинпром” із посиланням на генерального директора корпорації Володимира Кучеренка.

“Україна продовжує виготовляти та реалізовувати, в т. ч. експортувати «коньяк України» і «шампанське України» до третіх країн", - ідеться у повідомленні.

Як зазначив Кучеренко, виноградно-виноробна галузь України наразі працює в умовах перехідного періоду, відповідно до статті 208 Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, щодо використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів українського виробництва.

"Попри взяті на себе зобов’язання відмовитися від низки географічних назв ЄС, зокрема “коньяк” та “шампанське”, ми маємо право використовувати назви до кінця 2025 року”, - сказав очільник Укрвинпрому.

Він нагадав, що для певного переліку назв виноробної продукції, в тому числі для назв “шампанське” та “коньяк”, існує 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року.

"Отже, це незмінна протягом найближчих років юридична ситуація", - підсумував Кучеренко і додав, що перехід до нових назв - процес тривалий і недешевий.

Керівник корпорації зауважив, що під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків. А "перехід на нові найменування в будь-якому випадку пов'язаний з істотними фінансовими втратами для української виноробної галузі", і це суттєве навантаження на підприємства.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”. Він набув чинності 1 січня 2020 року.

Географічне зазначення є знаком, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють.

Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам. Так, за Угодою про асоціацію з ЄС, Україна до 1 січня 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк”, тож наразі для цього українського продукту шукають іншу назву. Також буде заборонено використовувати захищене географічне зазначення “шампанське” для ігристих вин.