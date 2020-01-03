Україна торік збільшила транзит газу з Російської Федерації на 3%

Транзит газу територією України з Російської Федерації у 2019 році збільшився на 2,8 млрд кубометрів або 3% порівняно з 2018 роком.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 89,6 млрд куб. м, що більше на 3%, або на 2,8 млрд куб. м у порівнянні з аналогічним показником за попередній рік.

В Укртрансгазі зауважили, що Україна вже протягом 1496 днів, станом на 1 січня 2020 року, не імпортує газ для своїх потреб з Росії.

"Станом на 01 січня Україна вже протягом 1496 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС", - запевнили в Укртрансгазі.

Читайте також: Україна торік збільшила імпорт газу на третину

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з "Газпромом" про транзит газу. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт. Його підписали на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.