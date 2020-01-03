«Східний ГЗК» відновив роботу після вимушеного простою

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» відновило роботу усіх підрозділів після вимушеного тимчасового простою.

Про це пресслужба підприємства повідомила у Facebook.

«Другого січня всі підрозділи ДП «СхідГЗК» відновили роботу після вимушеного тимчасового простою та приступили до виконання виробничої програми січня 2020 року. Завчасно було здійснено комплекс заходів з охорони праці та підготовки машин і обладнання до безпечної експлуатації», - йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначили, що впродовж листопада-грудня 2019 року Інгульською та Новокостянтинівською шахтами здійснювався видобуток уранової руди, накопичено запас сировини як на ГМЗ, так і складах шахт для безперебійної роботи уранового виробництва гідрометалургійного заводу, запуск якого планується на 8 січня.

Крім того, Дніпродзержинський хімічний завод забезпечив у листопаді-грудні минулого року випуск гафній-нікелевої лігатури в повному обсязі та розпочав роботу щодо виконання виробничих планів 2020 року.

Як відомо, з 4 листопада 2019 року частина підрозділів ДП «СхідГЗК» перебували у тимчасовому простої. Причина - дискримінаційно низька ціна на готову продукцію, прийнята Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, що призвело до фінансових проблем на підприємстві.

Керівництву ДП «СхідГЗК» і ДК «Ядерне паливо» довелося паралельно вирішувати питання забезпечення поточної роботи комбінату в 2019 році і планування його діяльності в 2020-му. За останній місяць у Міністерстві енергетики та захисту довкілля пройшло п'ять нарад з проблем Східного ГЗК, і позиція міністра в цій ситуації була однозначною: ціна урану має бути переглянута. В результаті обговорень ціну на основну продукцію комбінату на 2020 рік, яка закладена в контракті на купівлю уранової сировини з держпідприємством «НАЕК «Енергоатом», вдалося значно збільшити. Вона сформована, виходячи з розрахунків, виконаних фахівцями СхідГЗК, і дасть змогу на 100% покрити витрати, пов'язані з роботою всіх підрозділів.

Крім того, була досягнута домовленість з Енергоатомом про авансовий перерахунок коштів Східному ГЗК в 2019 році в рахунок майбутнього контракту. Це дозволило в листопаді-грудні здійснювати на Інгульській та Новокостянтинівській шахтах видобуток уранової руди, яка послужить сировиною для виробництва готової продукції в січні 2020 року.

У зв'язку з цим останні два місяці 2019 року підприємству довелося доопрацювати в стислому режимі, який дозволив заощадити близько 400 млн грн і увійти в нормальний режим роботи з січня 2020 року.

ДП «СхідГЗК» входить в десятку найбільших виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій.

ДП «СхідГЗК» має виробничі майданчики в Дніпропетровській і Кіровоградській областях, три уранові шахти, три заводи, близько 20 допоміжних підрозділів. Це дає можливість забезпечити повний цикл робіт з видобутку та переробки уранової руди.