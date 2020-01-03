В Україні почали діяти оновлені норми щодо проєктування висотних будівель

В Україні з 1 січня почали діяти оновлені Державні будівельні норми щодо проєктування висотних будівель.

Про це повідомляється на порталі Державних будівельних норм України.

"Оновлені державні будівельні норми діють щодо проєктування висотних будинків та споруд вище 73,5 м, в тому числі житлових будинків до 100 м та громадських будівель до 150 м", - йдеться в основних положеннях ДБН.

Ексзаступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе зауважив, що такі норми містять важливі нововведення - нові технології, рішення, прописують використання сучасних матеріалів та інших можливостей, які використовуються у всьому високорозвиненому світі.

"Нові ДБН актуальні для проєктувальників та архітекторів столиці, адже надають їм змогу реалізовувати більше сучасних, безпечних та комфортних проєктів для людей та при цьому не звертатися за отриманням відхилень від ДБН.Тому новими нормами ми не лише підвищили якість висотного будівництва, впровадили сучасні рішення, а й унеможливили звернення щодо відхилень у майбутньому", - зауважив Парцхаладзе.

Він також пояснив, що у діючих нормах дозволено проєктувати висотні громадські будинки висотою до 150 м (раніше було - до 100 м); введено обов’язкову енергоефективність висотних будівель класом не нижче “В”; встановлено вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проєктування більш надійних каркасів висотних будівель; введено аеродинамічний обдув моделей висотних будівель із складною архітектурною, конструктивною чи геометричною формою для забезпечення комфортних вітрових потоків; підвищено вимоги до пожежної безпеки.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проєктування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.