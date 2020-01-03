Відсьогодні починають діяти нові небюджетні рахунки для сплати ЄСВ

Із 3 січня 2020 року починають діяти нові небюджетні рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України (ДПС).

"З 03.01.2020 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати єдиного внеску та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів)", - йдеться в повідомленні.

Кошти сплачені платниками із 3 січня 2020 на старі рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження, у зв’язку з неможливістю здійснення переакредитації на рахунки, відкриті відповідно до Плану рахунків.