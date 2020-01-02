Новий голова Держлісагентства назвав пріоритети галузі

Новопризначений голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький називає своїм головним завданням забезпечення європейського рівня ведення лісового господарства, підвищення ефективності галузі.

Про це він написав у Facebook.

“Останній робочий день 2019 року став для мене першим робочим днем на державній службі. Поставив чіткі та направлені на розвиток галузі завдання: підвищення ефективності роботи лісогосподарських підприємств, боротьба з незаконними рубками, збільшення лісовідтворення”, - написав Заблоцький.

За словами керівника Держлісагентства, найперше завдання - забезпечити в Україні європейський рівень ведення лісового господарства, створення нових лісів.

“Маємо збільшити лісистість України, і розумію, що для цього потрібне сприяння інших органів влади та фінансування. Друге важливе завдання – боротьба з незаконними рубками та обігом деревини. Серед методів – запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, суттєве підвищення відповідальності за незаконну рубку та використання деревини нелегального походження, створення прозорих правил гри на ринку деревини”, - наголосив керівник відомства.

Також він наголосив на важливості відкриття даних про ліс та видачі всіх дозвільних документів в електронному форматі, створенні єдиного лісового порталу. Ще одним завданням Заблоцький назвав очищення галузі від корупціонерів та “хитрих ділків”.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького строком на п’ять років з дати початку виконання посадових обов’язків.