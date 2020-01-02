Україна торік погасила боргів більш як на 464 мільярди

На обслуговування державного боргу в 2019 році було спрямовано в гривневому еквіваленті 119,2 млрд грн, на погашення - 345,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У 2019 році на обслуговування та погашення державного боргу було спрямовано в гривневому еквіваленті відповідно 119,2 млрд грн та 345,2 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за цей період внутрішні запозичення становили 341,2 млрд грн (з яких 222,6 млрд грн - запозичення в гривні), зовнішні в гривневому еквіваленті - 63,8 млрд грн.

"На фоні макроекономічної стабільності та очікуваного економічного зростання України попит на ОВДП було підтримано з боку нерезидентів, які отримали в травні легший доступ до ОВДП завдяки приєднанню України до мережі Clearstream. Частка ОВДП в портфелі нерезидентів на кінець грудня досягла 14,1%", - наголосили у Мінфіні.

За оперативною оцінкою, державний борг на кінець 2019 року становив у гривневому еквіваленті 1 764,2 млрд грн, а в доларовому - 74,5 млрд дол. США і скоротився відносно ВВП до близько 45%. Гарантований державою борг на кінець року за оцінкою становив близько 6,6% ВВП.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, у 2018 році державний та гарантований державою борг України скоротився до 60,9% від ВВП з 71,8% - у 2017 році. Розмір державного та гарантованою державою боргу на 31 грудня 2018 року становив 78,32 млрд дол., або 2,169 трлн грн.