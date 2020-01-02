Фонд гарантування продає пул активів ВіЕйБі банку
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"16 січня 2020 року відбудеться аукціон з продажу пулу активів ПАТ «ВіЕйБі Банк», що складається зі 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості 61 юридичної особи – підприємств агропромислової галузі, 59 з яких діючі. 90 кредитів знаходяться у заставі НБУ", - йдеться в повідомленні.
До лоту зібрані активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені. Усі активи пов’язані з одним акціонером. Цей пул уже брав участь в аукціоні ProZorro.Продажі, але не знайшов свого покупця.
Початкова ціна лоту – 5 858,95 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN).
У забезпеченні за кредитними договорами, зокрема: санаторій-профілакторій та обслуговуючі будівлі, майнові комплекси та кондитерський цех в Івано-Франківській області.