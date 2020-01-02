Фонд гарантування продає пул активів ВіЕйБі банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів ПАТ «ВіЕйБі Банк», що складається з кредитів юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"16 січня 2020 року відбудеться аукціон з продажу пулу активів ПАТ «ВіЕйБі Банк», що складається зі 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості 61 юридичної особи – підприємств агропромислової галузі, 59 з яких діючі. 90 кредитів знаходяться у заставі НБУ", - йдеться в повідомленні.

До лоту зібрані активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені. Усі активи пов’язані з одним акціонером. Цей пул уже брав участь в аукціоні ProZorro.Продажі, але не знайшов свого покупця.

Початкова ціна лоту – 5 858,95 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN).

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