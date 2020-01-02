Пошкодження телекомунікаційних мереж: інтернет-асоціація підтримує посилення відповідальності

Інтернет-асоціація України (ІнАУ) направила лист на підтримку законопроєкту №2654, який перебачає збільшення штрафів за пошкодження телекомунікаційних мереж.

Про це повідомляється на сайті ІнАУ.

"Перший лист у новому 2020 році ІнАУ направила на підтримку законопроєкту №2654. ІнАУ неодноразово і послідовно виступала за впровадження цих норм в законодавство України, і зараз звертається до керівників профільних парламентських комітетів підтримати необхідний галузі законопроект", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж) був оприлюднений на сайті Верховної Ради 20 грудня 2019 року. 28 грудня проєкт було надано депутатам для ознайомлення.

Проєкт закону передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі.

Максимальний штраф, який передбачає проєкт, становить 200 неоподатковуваних мінімумів для фізичних осіб і до 400 неоподатковуваних мінімумів - для юридичних осіб. Максимальне кримінальне покарання, яке передбачає законопроєкт, становить десять років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Як зазначено в пояснювальній записці до документа, однією з причин ситуації щодо збільшення випадків злочинів, спрямованих на пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі, є неспіврозмірність наслідків з покаранням, яке може бути застосовано до зловмисників. Стаття 360 (Умисне пошкодження ліній зв’язку) Кримінального кодексу України мало застосовується через недосконалу диспозицію норми (застарілі положення статті, визначення не відповідають сучасним нормативно-правовим актам у сфері телекомунікацій, а також не встановлено градації відповідальності залежно від складу злочину та наслідків). Положення статті 147 КУпАП також потребують приведення у відповідність до термінів, введених Законом України «Про телекомунікації» значно пізніше.