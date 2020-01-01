Гончарук про анбандлінг: Реформа завершилася швидко й злагоджено

Реформа, яку роками чекали Україна та Європа, завершилася швидко й злагоджено.

Так прокоментував Прем'єр-міністр Олексій Гончарук завершення анбандлінгу Оператора ГТС України, повідомляє Урядовий портал.

"Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі усіх сторін: Офісу Президента, уряду, парламенту, Нафтогазу та наших європейських партнерів", - сказав глава уряду.

Наголошується, що Оператор ГТС України отримав від НКРЕКП ліцензію, сертифікацію і тарифи на транспортування газу, ставши цілком незалежним суб'єктом.

"Ці зусилля були виправданими: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування для системи та країни", - наголосив Гончарук.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що процес анбандлінгу офіційно завершено.

Оператор ГТС України вийшов з Групи Нафтогаз і тепер на 100% належить АТ "Магістральні газопроводи України", яке, в свою чергу, на 100% належить Міністерству фінансів України.

Керівник "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що 1 січня підписав акт прийому-передачі активів української ГТС з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України». Актом було передано понад 47 тисяч інвентарних одиниць.

ОГТСУ прозвітував, що перша ніч минула у штатному режимі, до ЄС протранспортовано перші кубометри газу за новим транзитним контрактом.