Вітренко сказав, скільки доходів Україна отримає від транзиту російського газу

Доходи від транзиту газу, які Україна отримає упродовж наступних 5 років відповідно до підписаних між "Нафтогазом" та "Газпромом" контрактів складуть 7,2 мільярда доларів.

Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Мене іноді дивує, що "експерти" кажуть про наш позов на 12,2 мільярда доларів, і про те, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі 7,2 мільярда доларів плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту", — написав Вітренко.

Він зазначив, що Україна отримала перевагу від підписання саме цієї угоди на заміну відмови від нового багатомільярдного позову, адже, найімовірніше, що арбітраж не присудив би всю суму позивних вимог Нафтогазу.

"Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів", — додав Вітренко.

За його словами, таке рішення було прийнято в інтересах України, адже метою переговорів було підписання контракту на транзит.

"Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років. Транзит газу - це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів України. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека. Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями", - зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

Нагадаємо: Україна підписала транзитний контракт, який складається з трьох документів: міжоператорська угода між Оператором ГТС України (ОГТСУ) та Газпромом, договір про організацію транзиту між Нафтогазом та Газпромом, мирова угода між Нафтогазом та Газпромом, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.

Нафтогаз відзначив зацікавленість "Газпрому" у можливості у майбутньому відновити постачання газу в Україну з урахуванням принципу формування вартості газу на базі ціни європейського хаба NCG.

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Питання щодо постачання газу не є частиною пакетних домовленостей. Підписані угоди також не стосуються питання судових позовів підприємств групи Нафтогаз проти Російської Федерації щодо захоплених активів групи в АР Крим.