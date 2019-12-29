У Відні тривають газові переговори

У Відні в неділю, 29 грудня, триває наступний день перемовин між Україною та РФ щодо укладення нового контракту по транзиту газу.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон у Facebook.

"Починаємо наступний день перемовин. Мета — фіналізувати всі договори", - зазначив Макогон.

Як повідомляв Укрінформ, на переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу 21 грудня повідомив, що транзитний договір по газу між Україною та Росією планується на п'ять років із можливістю його пролонгації на десять років. Він зауважив, що зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту обсяги: 65 млрд кубометрів на перший рік, по 40 млрд кубометрів - на наступні чотири роки.

Також повідомлялося, що представники НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" зустрілися у Відні 26 грудня для початку переговорів щодо умов договорів про транзит газу. При цьому, виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко наголошував, що факт переговорів не означає поступки з боку України. Він повідомив, що обидві сторони підготували свій проект домовленостей, проте у підсумку буде підписано лише один комплект.

3 1 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.