Найбільший дистриб'ютор тютюну виграв суд проти АМКУ

Компанія "Тедіс Україна", яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнової продукції, відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Про це йдеться в рішенні Верховного суду.

Так, Верховний суд погодився з доводами компанії про те, що оспорюване рішення АМКУ є протиправним, прийнятим при неправильному застосуванні норм закону про захист економічної конкуренції та без доказів підстав для скасування власних рішень від 2011 року.

Як повідомлялося раніше, Антимонопольний комітет України рішенням від 16.12.2016 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" визнав, що ТОВ "Тедіс Україна" займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення, передбачені ст. 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції України", а саме встановлювало такі ціни, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку та інше. На товариство накладено штраф у розмірі 431 млн грн, який підлягає сплаті до державного бюджету.

ТОВ "Тедіс Україна" оскаржило вказане рішення в судовому порядку. Рішенням господарського суду м. Києва, залишеним без змін Київським апеляційним господарським судом, за участі Генеральної прокуратури України в задоволенні позову товариства відмовлено, рішення Антимонопольного комітету України залишено без змін.