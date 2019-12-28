Депутат від Херсонщини каже, що в області вже почалося зниження тарифів

Народний депутат по 185-му виборчому округу Херсонщини Володимир Іванов заявляє, що на його окрузі вже почато перерахунок тарифів у бік зменшення, згідно з постановою уряду.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook..

«Нарешті в основу буде покладена ринкова ціна на газ трохи вище 5000 грн, яка є зараз, а не нереальна ціна в більш ніж 7000 грн, яка фігурувала в платіжках до цього рішення Кабміну. Це дозволить знизити тариф на тепло для населення до 30%, що, безумовно, є стратегічним кроком в умовах зими і гостроти питання теплопостачання для кожного українця в цей період», - пише депутат.

Іванов зазначив, що на сьогодні уже передані інструкції місцевим органам влади та господарюючим суб'єктам, які розпочали перерахунок тарифів у платіжках.

«Як депутат, який представляє Херсонщину та 185-ий виборчий округ зокрема, підтверджую, що і в нашому регіоні розпочато перерахунок, і уже дуже скоро люди відчують практичний результат тарифної політики нової влади”, - написав він.

Депутат закликав усі міста Херсонщини та загалом України приєднуватися до розпочатої Кабміном політики зниження тарифів.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Зокрема, у Харкові тарифи на тепло знизяться на 23%, в Одесі — на 20%, у Павлограді — на 16%, у Дніпрі - на 30%, у Кривому Розі - на 20%. Кияни у січні отримають платіжки із приблизно на 23% меншими рахунками на оплату за тепло.