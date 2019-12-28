Держфонд документації із землеустрою став відкритим

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відкрила доступ до електронного Державного фонду документації із землеустрою.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“Відсьогодні Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру надає доступ до електронного Державного фонду документації із землеустрою. Наразі у фонді перебуває понад 8,7 млн паперових даних. Впродовж 2019 року оцифровано 1 338 417 матеріалів, які увійшли до Державного фонду документації із землеустрою, з переліком яких можна ознайомитися на офіційному сайті Держгеокадастру”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відритий функціонал є тестовою версією, надалі його опції будуть доопрацьовані та вдосконалені. У найближчій перспективі планується надати громадянам повний доступ до усіх даних.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня Держгеокадастр поінформував про створення електронного реєстру для інженерів-землевпорядників. Зазначалося, що завдяки електронному доступу інженер-землевпорядник в будь-який час зможе змінювати інформацію про місце роботи та провадження господарської діяльності.

У Держгеокадастрі зауважили, що запровадження такого функціоналу значно зменшить контакт чиновників з інженерами-землевпорядниками, що гарантуватиме максимальну відкритість та спрощення бюрократичних процедур. Наголошується, що усі внесені інженерами-землевпорядниками зміни автоматично додаватимуться до реєстру.