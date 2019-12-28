Держгеокадастр завершив заплановані роботи з інвентаризації державних сільгоспземель

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру завершила заплановані на 2019 рік роботи з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“Держгеокадастр у повному обсязі завершив заплановану до кінця поточного року інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності. Загальна площа проінвентаризованих земель — 1,07 млн гектарів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 28 грудня 2019 року проведено топографо-геодезичні роботи на земельних ділянках площею 1,07 млн га та здійснено їх державну реєстрацію у Держземкадастрі. Також затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації цих земель.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня голова Держгеокадастру Денис Башлик заявив, що у наступному році потрібно проінвентаризувати ще 200 тис. га державної землі. Він запевнив, що до 1 серпня 2020 року вся державна земля буде проінвентаризована.