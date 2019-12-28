Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом

Кабінет міністрів України схвалив проєкт мирової угоди з російським Газпромом.

Відповідне розпорядження від 27 грудня № 1372-р оприлюднено на сайті уряду.

"Схвалити проект Мирової угоди у справі за позовом компанії "Газпром" до держави Україна, яка розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі, справа ПТС № 2019-10", - йдеться у документі.

Також Кабмін уповноважив міністра юстиції Дениса Малюську на підписання Мирової угоди.

Як повідомлялося, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. За цим рішенням Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

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Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом у 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році. 27 грудня Україна отримала 2,918 млрд дол. США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.