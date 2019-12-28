Проблеми з докапіталізацією вирішили п'ять українських банків

За результатами стрес-тестування 29 банків, такими що потребують докапіталізації НБУ за базовим сценарієм визнав 11 банків, однак в результаті здійснених ними заходів дефіцит капіталу покрили 5 з них.

Про це йдеться у звіті про стрес-тестування банків у 2019 році, повідомляє пресслужба регулятора.

Вирішили проблему з докапіталізацією банки: "Восток" (станом на 1 січня 2019 року дефіцит капіталу банку за базовим сценарієм становив 6 млн грн), "Глобус" (1 млн грн), МІБ (27 млн грн), Сбербанк (1,44 млрд грн) та Укрсоцбанк (1,17 млрд грн), який восени приєднався до Альфа-Банку.

За негативним сценарієм НБУ визнав такими що потребують докапіталізації 18 банків, з яких повністю вирішили цю проблему 4 фінустанови. Це — Індустріалбанк (станом на 1 січня 2019 року дефіцит капіталу банку за негативним сценарієм становив 73 млн грн), Сбербанк (4,76 млрд грн), Таскомбанк (111 млн грн) та Укрсоцбанк (4,86 млрд грн).

За результатами стрес-тесту не зафіксовано дефіцит капіталу ані за базовим, ані за несприятливим макроекономічним сценарієм у ПриватБанку, Укргазбанку, Креді Агріколь, Райффайзен Банку Аваль, Укрсиббанку, ОТП Банку, Прокредит Банку, Кредобанку, Альфа-Банку, Ідея Банку, ПУМБу.

У Нацбанку наголошують, що більшість фінустанов, які проходили стрес-тест у цьому році, уже вжили заходів для зниження ризиків, або ж наблизилася до необхідного рівня достатності капіталу.

"Для повного виконання вимог за результатами стрес-тесту банки мають час до жовтня 2020 року", - зазначають у НБУ.

Як відомо, оцінка стійкості проводиться Національним банком з 2018 року і складається із оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили усі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції.

Стрес-тестування у 2019 році проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на 1 січня 2019 року.