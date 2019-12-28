Аграрний комітет пропонує заборонити продаж сільгоспземлі іноземцям

Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради ухвалив рішення, яке забороняє допуск іноземців до ринку землі сільськогосподарського призначення.

Про це 28 грудня заявив голова комітету Микола Сольський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Базові речі, які вирішує цей законопроєкт (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення — ред.), які рекомендував комітет: землю можуть купити тільки громадяни України, територіальні громади, українські юридичні особи, засновані тільки українцями. Визначено те, що питання допуску іноземців, як засновників юридичних осіб може вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі”, - сказав Сольський.

За його словами, комітет вирішив рекомендувати Раді ухвалити законопроєкт про ринок землі з обмеженням максимальної площі землі сільськогосподарського призначення не більше 10 тис. га в одні руки.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Документ передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року. 20 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.

фото з сайту agropolit.com