У Держгеокадастрі звільнили всіх очільників територіальних органів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру завершила комплексну перевірку роботи служби, яку на початку місяця оголосив голова відомства Денис Башлик.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"На сьогодні, за результатами проведеної перевірки звільнено 36 посадовців, у такий спосіб, жоден очільник територіальних органів Держгеокадастру не лишився на обійманій посаді. На офіційні пошти Головних управлінь Держгеокадастру в областях надійшло 125 скарг. На зайняття вакантних посад керівництва Держгеокадастру вже оголошено 11 конкурсів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що окрім наявних випадків невиконання/неналежного виконання посадових обов’язків, було виявлено й правопорушення. Усі необхідні матеріали вже передано на розгляд до правоохоронних органів, наголосили в Держгеокадастрі.

Як повідомляв Укрінформ, перевірка проводилася з метою забезпечення максимальної прозорості та результативності процесу реорганізації Держгеокадастру в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

Також незабаром буде оголошено другу хвилю конкурсів на зайняття вакантних посад керівництва (начальників та їхніх заступників) у територіальних органах Держгеокадастру.