Україна гарантує постачання газу до Європи через свою ГТС — Пристайко

Україна має достатньо запасів газу в сховищах і може гарантувати безпечний його транзит до Європи.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю медійному ресурсу Німеччини «RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)».

«Ви, німці, зараз будуєте газопровід Nord Stream 2 у Балтійському морі, щоб зробити газопостачання, яке досі здійснювалося через Україну, більш незалежним. Але пам’ятайте: Росія залишається джерелом газу; якби росіяни більше не захотіли поставляти газ, трубопроводи Балтійського моря негайно стали би порожніми. А у нас в Україні все-таки залишалися б повноцінні сховища газу, і ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи», - заявив міністр.

Пристайко також висловив здивування тим, що все менше людей в Німеччині вітають продовження дії санкцій проти країни-агресора Росії. Він звернувся до почуття провини, яку німці відчувають до сьогодні через окупацію нацистами СРСР, який асоціюють з Росією, та закликав подумати про те, що більше всіх постраждала під час Другої світової саме Україна, вона, а не Росія була повністю окупована солдатами, Третього рейху, вона втратила до 10 мільйонів своїх жителів. Міністр підкреслив, що санкції наразі потрібні для того, щоб утримувати Росію за столом переговорів.

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Якщо німецькі підприємці шукають альтернативи російському ринку, то Україна вітає їх, додав глава МЗС. Він підкреслив, що Україна відкрита для імпорту та інвестицій. Українська економіка, яка була глибоко переплетена з російською, зараз боляче, але досить успішно переорієнтується на ринки ЄС та Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, раніше передбачалося, що газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) для постачання газу в Європу в обхід України буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.