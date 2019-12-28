У Криклія погодили передачу в оренду майна аеропорту "Бориспіль"

Міністерством інфраструктури погоджено передачу в оренду майна ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляється на сайті Мінфраструктури.

"Майновою комісією з розгляду питань стосовно розпорядження майном Мінінфраструктури 26 грудня 2019 року було проведено засідання, на якому було розглянуто питання погодження передачі в оренду майна, що перебуває на балансі ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду було погоджено укладення договорів оренди державного нерухомого майна терміном на 5 років для розміщення пунктів попереднього обслуговування пасажирів, громадського закладу харчування, магазинів безмитної торгівлі.

Також було погоджено укладення договорів оренди державного нерухомого майна терміном на 2 роки для вендінгових автоматів, тобто таких, що продають каву, напої, цукерки тощо, та місць сервісного обслуговування пасажирів (місця пакування багажу) та укладення договорів оренди державного нерухомого майна терміном на 2 роки та 11 місяців для розміщення банкоматів, офісів та роздягалень.

Крім того, комісія визначила такі умови для укладення вищезазначених договорів оренди державного нерухомого майна: внесення потенційним орендарем гарантійної суми, яка становить шість стартових орендних плат; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за 24 місяці; внесення гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат.

Умовами також визначено необхідність погодження з балансоутримувачем в письмовому вигляді дизайну, вивісок та інших інформаційних матеріалів, які розміщуються на зовнішній частині орендованого майна.

Комісія підтримала позицію щодо розподілу лотів на індивідуально визначені об’єкти нерухомого майна з зазначенням цільового використання та площі. Також комісією було погоджено продовження договорів оренди на наступний строк їх дії.

Таким чином Мінінфраструктури як орган управління надав згоду та висновки щодо передачі в оренду державного нерухомого майна, балансоутримувачем якого є ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", про яке було оголошено Міністерством на сайті.

Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Міністерство інфраструктури та Фонд державного майна забезпечать прозорий та конкурентний конкурс на оренду майна аеропорту "Бориспіль".