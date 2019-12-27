Україна й Молдова підписали угоду про транспортування газу
Про це повідомляє "Оператор ГТС України".
"Цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершить розблокування трансбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС", - йдеться у повідомленні.
Також були підписані договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.
"Наприкінці цього року «Оператор ГТС України» вже підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею. Наразі продовжуються перемовини зі словацьким оператором EUSTREAM та російським Газпромом", нагадали у повідомленні.
Раніше співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами блокував довгостроковий контракт між НАК "Нафтогаз України" і Газпромом, який завершується 1 січня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.
Раніше Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.