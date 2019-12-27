Україна й Молдова підписали угоду про транспортування газу

ТОВ "Оператор ГТС України" та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали у п'ятницю, 27 грудня, міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє "Оператор ГТС України".

"Цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське. Таким чином, це повністю завершить розблокування трансбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС", - йдеться у повідомленні.

Також були підписані договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

"Наприкінці цього року «Оператор ГТС України» вже підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею. Наразі продовжуються перемовини зі словацьким оператором EUSTREAM та російським Газпромом", нагадали у повідомленні.

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Раніше співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами блокував довгостроковий контракт між НАК "Нафтогаз України" і Газпромом, який завершується 1 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП остаточно сертифікувала ТОВ "Оператор ГТС" та видала новому оператору газотранспортної системи ліцензію на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

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Раніше Акціонерне товариство "Укртрансгаз" збільшило розмір статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України" до 3,8 млрд грн.