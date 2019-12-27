Уряд затвердив порядок автофіксації порушень вагових параметрів автотранспорту
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
«Сьогодні ми зробили ще один крок до збереження автомобільних доріг. Затверджено порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, яким визначається процедура формування та передачі даних від системи автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів транспортних засобів у русі (Weight-in-Motion, або WІM) до відповідних баз даних. Встановлюються вимоги до такої системи, а також перелік даних, які система WIM повинна реєструвати», – розповів Криклій.
Він наголосив, що такий контроль транспортних засобів є важливим елементом забезпечення безпеки дорожнього руху та забезпечення збереження автомобільних доріг.
Як повідомлялося, у вересні 2019 року Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», яким було запроваджено можливість здійснення фіксації порушень габаритно-вагових параметрів транспортних засобів в автоматичному режимі.