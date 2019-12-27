Уряд затвердив порядок автофіксації порушень вагових параметрів автотранспорту

Кабінет Міністрів на засіданні 27 грудня затвердив порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Сьогодні ми зробили ще один крок до збереження автомобільних доріг. Затверджено порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, яким визначається процедура формування та передачі даних від системи автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів транспортних засобів у русі (Weight-in-Motion, або WІM) до відповідних баз даних. Встановлюються вимоги до такої системи, а також перелік даних, які система WIM повинна реєструвати», – розповів Криклій.

Він наголосив, що такий контроль транспортних засобів є важливим елементом забезпечення безпеки дорожнього руху та забезпечення збереження автомобільних доріг.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю», яким було запроваджено можливість здійснення фіксації порушень габаритно-вагових параметрів транспортних засобів в автоматичному режимі.