В Україні запрацював транспортний портал електронних послуг

Відсьогодні в Україні почав працювати інтернет-портал e-transport.gov.ua який об’єднав електронні сервіси в усіх сферах транспортної галузі.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації транспортного порталу електронних послуг 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мультимодальність транспорту та цифрові транспортні коридори – є пріоритетами для міністерства інфраструктури. Для цього ми створюємо електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі. Цифрові рішення потрібні для розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів. Це реальні кроки, які допомагають нам інтегруватись у єдину транспортну мережу, що об'єднує Європу з Азією, та перетворити Україну на міжнародний транспортний хаб», - відзначив Криклій.

Він додав, що портал почав працювати вже сьогодні, 27 грудня 2019 року.

Наразі сайт e-transport.gov.ua надає 6 сервісів: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайнтрансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.

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За словами Криклія, в міністерстві планують найближчим часом розширити перелік сервісів, які надаватиме портал. Зокрема будуть запроваджені додаткові послуги для автомобільних перевізників, створені сервіси для моряків та додана можливість реєстрації повітряних суден.