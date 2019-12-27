В Україні запрацював транспортний портал електронних послуг
Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації транспортного порталу електронних послуг 27 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мультимодальність транспорту та цифрові транспортні коридори – є пріоритетами для міністерства інфраструктури. Для цього ми створюємо електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі. Цифрові рішення потрібні для розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів. Це реальні кроки, які допомагають нам інтегруватись у єдину транспортну мережу, що об'єднує Європу з Азією, та перетворити Україну на міжнародний транспортний хаб», - відзначив Криклій.
Він додав, що портал почав працювати вже сьогодні, 27 грудня 2019 року.
Наразі сайт e-transport.gov.ua надає 6 сервісів: бронювання дозволів на міжнародні перевезення, відстеження порушників порядку використання цих дозволів, видача дозволів на негабаритні перевезення, відстеження протоколів Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), онлайнтрансляція з місць видачі дозволів та оформлення електронної товарно-транспортної накладної.
За словами Криклія, в міністерстві планують найближчим часом розширити перелік сервісів, які надаватиме портал. Зокрема будуть запроваджені додаткові послуги для автомобільних перевізників, створені сервіси для моряків та додана можливість реєстрації повітряних суден.