Великі та середні аграрні підприємства зазнали понад 43 мільйони збитків — Держстат

За три квартали 2019 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств у сільському, лісовому та рибному господарстві становив -43,3 млн грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-вересні 2019 року фінрезультат до оподаткування всіх великих та середніх підприємств України сягнув 342,8 млрд грн, що на 64,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За вказаний період прибуткові великі та середні підприємства України отримали 455,0 млрд грн прибутку, що на 20,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року; збиткові великі та середні підприємства допустили 112,2 млрд грн збитків — на 34,0% менше, ніж за 3 квартали 2018 року.

Загалом серед великих та середніх підприємств частка збиткових у січні-вересні 2019 року становила 22,7% (у січні-вересні 2018 року — 29,2%).

Від’ємний фінансовий результат до оподаткування продемонстрували за три квартали цього року великі та середні підприємства двох галузей — сільського, лісового та рибного господарства (-43,3 млн грн) та освіти (-2,7 млн грн).

Найвищі фінансові результати за три квартали цього року отримали великі підприємства у галузі промисловості (155,4 млрд грн), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (65,6 млрд грн), фінансової та страхової діяльності (46,3 млрд грн).

Читайте також: Україна зберегла позиції в світовому металургійному рейтингу

Як повідомлялося, за даними Держстату, за січень-вересень 2018 році фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств у сільському, лісовому та рибному господарстві був позитивним і становив 601,3 млн грн.