Податкова цьогоріч скоротила кількість позапланових перевірок на 23% - Верланов

У січні-листопаді 2019 року ДПС провела 4,3 тис. планових перевірок. Це на 12% менше, ніж за 11 місяців 2018 року, коли було проведено 4,9 тис. таких перевірок.

Позапланових перевірок за 11 місяців цього року проведено 11 тис., що на 23% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує пресслужба ДПС України.

Водночас, кількість зустрічних звірок за січень – листопад цього року склала 3,8 тисяч, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.

«Ми поступово зменшуємо кількість перевірок завдяки застосуванню ризикорієнтовного підходу, який застосовується при відборі платників до перевірок. Будемо і надалі вдосконалювати підходи до організації перевірочної роботи, що дозволить скорочувати кількість перевірок», - зазначив голова ДПС України Сергій Верланов.

«У наступному році планових перевірок поменшає ще на 20%», - підкреслив Верланов.

Повідомляється, що за підсумками 2019 року податкова має провести документальні планові перевірки приблизно 5,2 тисяч юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6 тисяч юридичних осіб.

Як повідомлялося, у серпні – жовтні 2019 року плановими і позаплановими перевірками було охоплено 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% суб’єктів малого підприємництва.