Податкова цьогоріч скоротила кількість позапланових перевірок на 23% - Верланов
Позапланових перевірок за 11 місяців цього року проведено 11 тис., що на 23% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це інформує пресслужба ДПС України.
Водночас, кількість зустрічних звірок за січень – листопад цього року склала 3,8 тисяч, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.
«Ми поступово зменшуємо кількість перевірок завдяки застосуванню ризикорієнтовного підходу, який застосовується при відборі платників до перевірок. Будемо і надалі вдосконалювати підходи до організації перевірочної роботи, що дозволить скорочувати кількість перевірок», - зазначив голова ДПС України Сергій Верланов.
«У наступному році планових перевірок поменшає ще на 20%», - підкреслив Верланов.
Повідомляється, що за підсумками 2019 року податкова має провести документальні планові перевірки приблизно 5,2 тисяч юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6 тисяч юридичних осіб.
Як повідомлялося, у серпні – жовтні 2019 року плановими і позаплановими перевірками було охоплено 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% суб’єктів малого підприємництва.