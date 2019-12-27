Ціни на сиру нафту досягли 3-місячного максимуму
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля лютневої нафти Brent становила $68,00 (+ 0,12%). Барель лютневої нафти WTI торгувався по $61,80 (+ 0,19%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $67,92 і $61,68 відповідно.
Опитування, проведене в четвер, показало, що передсвяткові покупки американських споживачів в інтернеті досягли рекордного рівня, перевершивши очікування аналітиків. Американські споживачі «демонструють мало ознак зменшення гаманців у своїх сумочках, що також позитивно для нафти», - сказав головний стратег азіатського ринку AxiTrader Стівен Іннес.
Ціни на нафту також були підкріплені великими надіями на те, що в новому році завершиться тривала тарифна війна між США і Китаєм, яка затьмарила перспективи світового економічного зростання і поставила під сумнів попит на нафту у майбутньому.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 68,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,93 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($67,91).