Нафтогаз достроково перерахував державі 8,5 мільярда дивідендів

НАК "Нафтогаз України" у четвер, 26 грудня, перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.

Про це повідомив у Facebook глава правління компанії Андрій Коболєв.

"Нафтогаз – не лише найбільша компанія, яка належить нашій державі. Ми також соціально відповідальна компанія, яка несе відповідальність перед своїм кінцевим власником, народом України. Станом на вчора з початку року група Нафтогаз сплатила понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів. Ми забезпечили держбюджету найбільшу частку надходжень: приблизно кожна сьома гривня прийшла до державної скарбниці через одну з компаній нашої групи", - зазначив він.

Коболєв нагадав, що сьогодні Кабмін, згідно зі спільно узгодженим між Міністерством фінансів та Нафтогазом планом, прийняв рішення щодо дострокової виплати дивідендів за 2019 рік: "Одразу після прийняття цього рішення, ми перерахували державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів. Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень. Сподіваємось, це дозволить багатьом українцям спокійно і радісно зустріти свята".

"Важливо, що у дивідендах Нафтогазу є частка і наших дочірніх компаній, адже їхній фінансовий результат враховується при підрахунку нашого фінансового результату. Таким чином, дивіденди, які отримала держава, включають і гроші від наших дочірніх компаній", - додав глава правління НАК.

Як повідомляв Укрінформ, за 9 місяців 2019 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн, що на 27% більше за результат 9 місяців 2018 року. Прибуток до оподаткування за 9 місяців 2019 року склав 28,9 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такого результату досягнуто в основному за рахунок показників сегментів "Транзит природного газу" та "Інтегрований газовий бізнес".

Група Нафтогаз за три квартали 2019 року забезпечила 15% надходжень держбюджету, сплативши 83,7 млрд грн податків та дивідендів. За січень-листопад цей показник сягнув 96,8 млрд грн.