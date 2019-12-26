Усі нелегальні АЗС підлягають закриттю до 9 січня — Гончарук
Про це він написав у Facebook.
"В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом з правоохоронними та іншими контролюючими органами до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему", - зазначив Прем'єр-міністр.
Гончарук додав, що наразі вже закрито 46 нелегальних АЗС та вилучено 1,3 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму 33,4 млн грн. Також розпочато 18 кримінальних проваджень.
"Робота в цьому напрямку активно триває. Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі!" - зазначив прем'єр.
Він наголосив, що тема нелегального ринку пального — одна з актуальних проблем, над вирішенням якої працює уряд.
Як повідомлялося, 23 грудня Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Під час цієї зустрічі Президент пообіцяв активно боротися з нелегальними АЗС.