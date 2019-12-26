Суд повернув Дельта Банку неправомірно виведений актив на суму $87 мільйонів

Північний апеляційний господарський суд повернув АТ «Дельта Банк» неправомірно виведений актив на суму $87, 29 млн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Північний апеляційний господарський суд 17 грудня 2019 року за участю Фонду гарантування вкладів задовольнив апеляційні скарги Національного антикорупційного бюро України та АТ «Дельта Банк» на рішення Господарського суду міста Києва від 27 червня 2019 року. Апеляційний суд визнав недійсним договір відступлення права вимоги від 29 березня 2013 року, за яким АТ «Дельта Банк» передав кіпрській компанії «Калума Холдінгз Лімітед» право вимоги на суму $87,29 млн до компанії «Сілістен Трейдінг ЛТД» (Британські Віргінські Острови)", - йдеться в повідомленні.

АТ «Дельта Банк» 22 жовтня 2012 року виступив поручителем та уклав договір застави з Meinl Bank (Австрія), згідно з яким перерахував свої кошти на кореспонденські рахунки в Meinl Bank як забезпечення за зобов’язаннями «Сілістен Трейдінг ЛТД» за кредитним договором, укладеним між компанією та австрійським банком.

21 березня 2013 року АТ «Дельта Банк» і компанія «Калума Холдінґз Лімітед» уклали договір про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі $96,67 млн. За законом, кошти, залучені на умовах субординованого боргу, спрямовуються на підвищення капіталізації банку та виконання зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами, а також не можуть бути відчужені у будь-який спосіб, без згоди на це Нацбанку, в період чинності укладеного договору – впродовж 5 років. А у випадку банкрутства чи ліквідації банку-боржника такі кошти повертаються інвестору після задоволення вимог інших кредиторів банку – у 10 чергу.

19 січня 2015 року АТ «Дельта банк» списав кошти на суму $87,29 млн за невиконання «Сілістен Трейдінг ЛТД» своїх зобов’язань перед Meinl Bank. Своєю чергою, «Дельта банк» отримав право вимоги від компанії «Сілістен Трейдінг ЛТД» повернути зазначені кошти, проте завдяки договору відступлення права вимоги це право перейшло до «Калума Холдінґз Лімітед». Це сталося за два місяці до введення в АТ «Дельта Банк» тимчасової адміністрації. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17 грудня 2019 року до АТ «Дельта Банк» було повернуто право вимоги коштів на суму $87,29 млн.

Як відомо, ринкова вартість активів АТ «Дельта Банк» була визначена незалежним оцінювачем на рівні 29,3 млрд грн, що становить 30% від суми, зазначеної «на папері» станом на 1 червня 2019 року (89,3 млрд грн). Серед причин такого знецінення – укладення напередодні введення тимчасової адміністрації невигідних для АТ «Дельта Банк» угод з метою виведення активів. Коли в банк була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізичних осіб у ньому становив 31,4 млрд грн, а юридичних осіб – 12,4 млрд грн. Станом на 1 грудня 2019 року вкладникам АТ «Дельта Банк» виплачено в межах гарантованого відшкодування кошти на загальну суму 15,8 млрд грн.