Через Електронний кабінет забудовника уже зареєстрували майже 200 будівництв

За два тижні роботи Електронного кабінету забудовника зареєстровано майже 200 будівництв та введено в експлуатацію майже 70.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.

“Наша складна боротьба проти корупції у сфері будівництва триває два тижні, тому ми запустили Електронний кабінет забудовника для класу СС1 (вже онлайн розпочато майже 200 будівництв та введено в експлуатацію майже 70), сьогодні відкрили «страшний» реєстр – на черзі дозволи та сертифікати СС2 та СС3”, - повідомив він.

Федоров зазначив, що сьогодні відкрито реєстр Держархбудінспекції (ДАБІ), що має знизити рівень корупції у будівельній сфері.

“Сьогодні, як і обіцяли, відкрили один з найбільш корупційних реєстрів України – ДАБІ. Все це дозволить забезпечити повну прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль, а також використовувати ці дані для створення та розвитку наявних крутих громадських та комерційних сервісів”, - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Федоров уточнив, що тепер є можливість перевірити наявність дозволу на будівництво в своєму районі, а також перевірити того, хто будує, та подивитися експертну організацію та її історію.

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової інформації України 13 грудня запустило сервіс “Електронний кабінет забудовника”, який дозволяє підприємцям реєструвати необхідні документи в онлайн-режимі.