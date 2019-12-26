Через Електронний кабінет забудовника уже зареєстрували майже 200 будівництв
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.
“Наша складна боротьба проти корупції у сфері будівництва триває два тижні, тому ми запустили Електронний кабінет забудовника для класу СС1 (вже онлайн розпочато майже 200 будівництв та введено в експлуатацію майже 70), сьогодні відкрили «страшний» реєстр – на черзі дозволи та сертифікати СС2 та СС3”, - повідомив він.
Федоров зазначив, що сьогодні відкрито реєстр Держархбудінспекції (ДАБІ), що має знизити рівень корупції у будівельній сфері.
“Сьогодні, як і обіцяли, відкрили один з найбільш корупційних реєстрів України – ДАБІ. Все це дозволить забезпечити повну прозорість процесу будівництва та публічний антикорупційний контроль, а також використовувати ці дані для створення та розвитку наявних крутих громадських та комерційних сервісів”, - зазначив віцепрем'єр-міністр.
Федоров уточнив, що тепер є можливість перевірити наявність дозволу на будівництво в своєму районі, а також перевірити того, хто будує, та подивитися експертну організацію та її історію.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової інформації України 13 грудня запустило сервіс “Електронний кабінет забудовника”, який дозволяє підприємцям реєструвати необхідні документи в онлайн-режимі.