Нафтогаз сплатить до держбюджету 8,5 мільярда дивідендів

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України" виплатить держбюжету 8,5 млрд грн дивідендів з прибутку за дев’ять місяців 2019 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 26 грудня 2019 року № 1339-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Акціонерному товариству “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” не пізніше 27 грудня 2019 р. спрямувати частину чистого прибутку за дев’ять місяців 2019 року в сумі 8 500 000 000 гривень на виплату дивідендів до державного бюджету в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році", - йдеться у розпорядженні.

Також Кабмін установив, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” враховуватиметься вищезазначена сума виплати.

Як повідомляв Укрінформ, за 9 місяців 2019 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн, що на 27% більше за результат 9 місяців 2018 року. Прибуток до оподаткування за 9 місяців 2019 року склав 28,9 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такого результату досягнуто в основному за рахунок показників сегментів «Транзит природного газу» та «Інтегрований газовий бізнес».

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Група Нафтогаз за три квартали 2019 року забезпечила 15% надходжень держбюджету, сплативши 83,7 млрд грн податків та дивідендів. За січень -листопад цей показник сягнув 96,8 млрд грн.