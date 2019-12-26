Нафта дорожчає на тлі торгової угоди та обмеження пропозиції

Ціни на нафту піднімаються в четвер у сподіваннях на закінчення американо-китайської торгової війни та завдяки зусиллям ОПЕК щодо обмеження пропозиції палива на світовому ринку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,29 (0,43%) - до $67,49 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $0,26 (0,43%) - до $61,37 за барель.

Вчора ринок був закритий у зв'язку зі святкуванням католицького Різдва.

"Ціни на нафту продовжують демонструвати стійкість наприкінці року, чому сприяє поєднання безумовного прогресу в торговій угоді між США та Китаєм, грудневої угоди ОПЕК + та уповільнення сланцевої активності. Все це вказує на те, що динаміка нафтових цін у першому кварталі буде сильніше, ніж будь-хто міг припустити всього два місяці тому", - сказав старший стратег з азіатського ринку в AxiTrader Стівен Іннес.

У вівторок президент США Дональд Трамп сказав, що він і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть церемонію підписання "першої фази" торгової угоди між США та Китаєм, узгодженої раніше у грудні. У середу представник китайського МЗС підтвердив, що Китай знаходиться у тісному контакті з США з приводу цієї церемонії.

Торгова війна між двома найбільшими економіками світу триває вже близько 17 місяців, що негативно позначилося на глобальному економічному зростанні та попиті на паливо, через що нафта торгується у певному діапазоні більшу частину року.

Зниження попиту також підштовхнуло Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і партнерів організації, включаючи Росію, до нових скорочень видобутку.

Тим часом нафтовидобувні компанії в США, які не беруть участі в угоді ОПЕК +, наростили видобуток до рекордного рівня, однак багато аналітиків прогнозують, що зростання нафтовидобутку в США сповільниться.

Як відзначають аналітики, ціни на нафту, ймовірно, мало зміняться протягом 2020 року, оскільки дії ОПЕК + по скороченню видобутку будуть врівноважені зростанням виробництва в інших країнах, а перспективи попиту неясні.

Вони прогнозують подорожчання нафти в середині року на фоні підвищення попиту з боку країн, що розвиваються, і заходів ОПЕК +, які приведуть до зниження світових запасів сировини.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 67,39 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 67,29 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($67,27).