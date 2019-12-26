Обсяги промислового виробництва в листопаді скоротилися на 7,5% — Милованов

У листопаді 2019 року падіння промислового виробництва становило 7,5% у порівнянні з листопадом 2018 року.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

“У листопаді 2019 року у промисловості падіння виробництва поглибилось до 7,5% («мінус» 5,0% у жовтні 2019 року), з урахуванням ефекту календарних днів – на 6,9%. У листопаді 2019 року виробництво «інвестиційних товарів» знизилося на 9,1%, «товарів проміжного споживання» – зниження на 6,8%, «споживчих товарів короткострокового використання» – зниження на 6,2% та «споживчих товарів тривалого використання» – зниження на 4,5%. За січень-листопад 2019 року кумулятивний показник промислового виробництва скоротився на 1,2% (за 10 місяців 2019 року – 0,6%)”, - зазначив міністр.

Він наголосив, що на противагу очікуванням у листопаді погіршилася ситуація у добувній промисловості, машинобудуванні, постачанні електроенергії, газу та пари – види промислової діяльності з найбільшим негативним внеском.

“Якщо раніше падіння виробництва пояснювалось дією окремих факторів, таких як нестабільні замовлення на внутрішньому ринку, зупинка частини виробничих потужностей на окремих метпідприємствах через проведення ремонту, теплі погодні умови (енергетика), збереження логістичних проблем на залізничному транспорті (складнощі відвантаження продукції ГМК), несприятлива зовнішня кон’юнктура (металургія), то наразі поглиблення падіння, яке триває 6-й місяць поспіль, охопило вже майже всі види промисловості (позитивні результати продемонстрували лише хімічне виробництво та виробництво меблів та ремонт і монтаж устаткування). Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, що поєднується із негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників”, - пояснив Милованов.

За його словами, падіння промисловості набуло системного характеру і потребує швидких дій держави.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю з першочергових кроків, стратегією та планом дій з захисту та розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, в який увійдуть представники промисловості, УЗ та портів. Вже розроблено 13 напрямків — векторів дій, які буде незабаром оприлюднено", - повідомив урядовець.

Він звернув увагу на те, що у будівництві протягом січня-листопада зростання виробництва прискорилося до 21,3% (у січні-жовтні 2019 року воно становило 20,8%).

“Такі результати, в першу чергу, обумовлені значним збільшенням будівництва інженерних споруд («плюс» 25,5% у січні-листопаді 2019 року) та нежитлових будівель («плюс» 30,5%), яке активно фінансувалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, коштів міжнародних донорів та власних коштів підприємств. Водночас у житловому будівництві зростання було досить незначним”, - конкретизував урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-листопад 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Зокрема, у переробній промисловості за 11 місяців 2019 року виробництво скоротилося на 1,7%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно збільшилось на 0,8% порівняно із січнем-листопадом минулого року.

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За вказаний період в Україні було видобуто 23,5 млн тонн кам’яного вугілля (на 0,2% менше, ніж за січень-листопад 2018 року), 1,57 млн тонн сирої нафти (на 6,2% більше), 658 тис. тонн газового конденсату (на 8,9% більше), 18,6 млрд кубометрів природного газу (на 0,6% менше), 147 млн тонн залізних руд (на 0,5% менше).

Також за 11 місяців поточного року було вироблено 1,61 млн кубометрів цегли керамічної (на 5,3% менше, ніж за січень-листопад 2018 року), 8,46 млн тонн цементу (на 1,3% менше), 18,4 млн тонн чавуну (на 1,3% менше), 8,7 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 2,0% більше).

Електроенергії за січень-листопад 2019 року було вироблено на 4,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року — 137,2 млрд кВт-годин.