ДБР викрило схему з "відкатами" на Артемсолі, яку прикривали з СБУ

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у місті Києві викрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн неправомірної вигоди службовими особами держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль" і працівниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно з підписаними актами-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих "відкатів" відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано”, - йдеться у повідомленні.

ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на держпідприємстві / Фото: dbr.gov.ua

При цьому у ДБР наголошують, що серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також деяких службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Слідством встановлено, що попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод. З цією метою, за даними слідства, вони створювали штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт за укладеними договорами. Окрім того, затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи, а за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб'єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб'єктами господарської діяльності.

Таким чином, було створено умови для одержання, поєднаних із вимаганням, неправомірних вигод від суб'єктів господарської діяльності та їх представників. Розмір так званого "відкату" встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

За результатами проведених слідчих дій:

27 листопада задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів США у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

24 грудня у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП "Артемсіль".

Слідчі дії проводяться спільно із: працівниками управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

Відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

Читайте також: Апеляційний суд підтвердив рішення АМКУ щодо Артемсолі

“Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)”, - уточнюють у ДБР.

Досудове розслідування триває.