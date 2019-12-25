В Україну прибув п'ятий вертоліт від Airbus Helicopters для МВС

В Україну прибув п’ятий гелікоптер Н225 від французької компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки МВС.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"24 грудня надсучасний гелікоптер Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту «Жуляни». Він прилетів із Франції в Україну в рамках договору між МВС і компанією Airbus та поповнив авіапарк Єдиної авіаційної системи МВС", - йдеться у повідомленні.

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Як уточнюється, гвинтокрил Н225 здійснив переліт за маршрутом: Маріньян (Франція) – Лінз (Австрія) – Сібул (Румунія) – Брашов (Румунія) – Київ (Жуляни).

Пілотування виконували українські пілоти з Нацгвардії спільно з французьким спеціалістом. Після проведення необхідних процедур авіамашину передадуть у Нацгвардію.

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У міністерстві наголошують, що саме ця модель гелікоптера - Н225 - має найвищі у галузі характеристики швидкості, дальності польоту, завантаження і надійності в категорії 11-тонних двигунових машин.

У МВС поінформували, що до кінця 2019 року очікується постачання в Україну ще двох гелікоптерів H125 для Держприкордонслужби. Упродовж 2020 року планується постачання ще 10 гелікоптерів.

Загалом з початку контракту з французькою компанією до України прибуло п'ять вертольотів. Три вже передано на потреби ДСНС, ще два - для Національної гвардії.

Як повідомлялося, 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС.

Фото: Микола Анацький