Україна збільшила експорт новорічних іграшок

Ялинкові прикраси, вироблені в Україні, надходять у 27 країн світу. Цьогоріч їх поставки зросли.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

"Українські ялинкові прикраси забезпечують сьогодні святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу. За 10 місяців 2019 року поставки виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн дол., що більше аналогічного періоду минулого року на 7,7%", - йдеться у дописі.

Зазначається, що у цій святковій групі 83,1% становлять вироби зі скла. На інші вироби та прикраси припадає 16,9% експортних поставок.

За словами високопосадовця, найбільшим імпортером українських ялинкових прикрас є Нідерланди.

"Нідерланди займають 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України. 56,2% експорту до країн ЄС – це ринок Нідерландів", - інформує автор.

Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія тощо.

"Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року порівняно з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 рази), Грузії (у 2,4 рази), Молдови (у 2,3 рази), Румунії (у 2,1 рази), США (у 2,1 рази), Італії (у 1,9 рази). Нові ринки для українського святкового настрою – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, до вони, очевидно прикрашають чийсь затишний офшорчик", - написав заступник міністра та привітав співвітчизників із прийдешнім Різдвом.