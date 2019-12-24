До Національної інвестради увійшли Гончарук та четверо міністрів

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради.

Відповідний указ №950/2019 розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, до персонального складу Національної інвестиційної ради введено міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля та Голову Верховної Ради (за згодою) Дмитра Разумкова.

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Крім того, затверджено у персональному складі Національної інвестиційної ради таких осіб: народний депутат України, голова фракції "Слуга народу", секретар Ради (за згодою) Давид Арахамія; Прем'єр-міністр Олесій Гончарук; заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква; заступник керівника Офісу Президента, заступник секретаря ради (за згодою) Юлія Ковалів; міністр юстиції Денис Малюська; міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов; президент і генеральний директор компанії "POSCO International Corp." (Республіка Корея) (за згодою) Кім Янг-Санг.

Водночас зі складу Національної інвестиційної ради вивели Володимира Гройсмана, Степана Кубіва, Павла Петренка та Володимира Пристайка.