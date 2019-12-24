Нафтогаз оприлюднив консолідовану звітність за 9 місяців 2019 року

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану звітність за 9 місяців 2019 року разом з аудиторським висновком.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2019 року разом з аудиторським висновком. Документ розміщено за цим посиланням", - ідеться в повдіомленні.

У пресслужбі зазначили, що за 9 місяців 2019 року група отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн, що на 27% більше за результат 9 місяців 2018 року.

Прибуток до оподаткування за 9 місяців 2019 року становив 28,9 млрд грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такого результату досягнуто переважно за рахунок показників сегментів «Транзит природного газу» та «Інтегрований газовий бізнес».

Результатом діяльності з продажу природного газу в межах ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн, що менше на 1,8 млрд грн за показник 9 місяців торік. На зменшення результату вплинуло скорочення обсягу реалізації природного газу на 1,3 млрд кубометрів, або на 11%, та збільшення резерву сумнівної заборгованості за газ на 2,4 млрд грн.

Результат діяльності з продажу природного газу поза межами ПСО за 9 місяців цього року погіршився порівняно з аналогічним періодом торік: компанія отримала збиток у розмірі 0,8 млрд грн. На формування результату найбільший вплив мали зменшення обсягу реалізації газу на 0,5 млрд кубометрів (з 1,1 млрд кубометрів за 9 місяців 2018 року до 0,6 млрд кубометрів за 9 місяців 2019 року) та ціни реалізації природного газу. На зменшення обсягу реалізації газу вплинуло також загальне скорочення споживання газу промисловими споживачами.

Дебіторська заборгованість (без урахування резерву сумнівних боргів) за природний газ на 30 вересня 2019 року збільшилась на 10,1 млрд грн, або на 19,2% порівняно з відповідним періодом минулого року. Збільшення заборгованості пов’язане насамперед зі зростанням боргів теплогенеруючих підприємств на 8,2 млрд грн та погіршенням розрахунків, у тому числі, внаслідок внесення змін до постанови КМУ №867 від 19 жовтня 2018 року, якою встановлено зниження відсотка обов’язкового рівня розрахунку для виробників теплової енергії з 90% до 78% в опалювальному сезоні 2018/2019 років.

Обсяг транзиту газу за 9 місяців 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3% і сягнув 66,3 млрд кубометрів.

Результат сегменту транзиту природного газу за 9 місяців 2019 року зріс з 6,8 млрд грн до 15,8 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року в основному за рахунок збільшення обсягу транзиту та зниження амортизаційних витрат у складі собівартості. Негативний вплив на результат сегменту мали зміни валютного курсу, наголосили в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Група Нафтогаз за три квартали 2019 року забезпечила 15% надходжень держбюджету, сплативши 83,7 млрд грн податків та дивідендів.