Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Інвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію ПАТ "КБ "Інвестбанк" строком на один рік, до 12 січня 2021 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 19 грудня 2019 року про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "КБ "Інвестбанк" строком на один рік з 13 січня 2020 року до 12 січня 2021 року включно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ "КБ "Інвестбанк", визначені Законом, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Андронову Олегу Борисовичу строком на один рік з 13 січня 2020 року до 12 січня 2021 року включно.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у січні 2017 року прийняв рішення ліквідувати ПАТ "КБ "Інвестбанк".