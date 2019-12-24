Гончарук повідомив, коли Фонд енергоефективності запрацює на повну потужність

Фонд енергоефективності у наступному році запрацює на повну потужність, але в 2020 році термомодернізують лише 1 000 будинків.

Про це на засіданні Ради розвитку громад та територій сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останні три місяці ми фіналізували певні процедури, у нас уже є пілотні заявки. З наступного року Фонд запрацює на повну потужність. У нас для цього є кошти - до 6,8 млрд грн. Основним завданням Фонду є сприяти термомодернізації настільки швидко, наскільки це можливо. Ми маємо показати людям ефект від такої діяльності. За нашими розрахунками, у термомодернізованому та нетермомодернізованому будинку платіжка може відрізнятися до 60%", - сказав Гончарук.

На його думку, закладених коштів не вистачить, щоб здійснити повну термомодернізацію, однак достатньо, щоб запустити в Україні новий ринок. Він додав, що у наступному році модернізацію мають пройти 1000 будинків.

"Це дуже мало... Але справа не тільки в тому, що бракує коштів, а й у тому, що бракує спеціалістів. Якщо цифру в 1 000 проєктів ми подолаємо, це буде класним стимулом, щоб ринок запрацював. Нам потрібно 10 міст, де ми проведемо пілот. Це потребуватиме лідерства на рівні громад, коли ми обиратимемо міста", - розповів Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд енергоефективності надає підтримку об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) для впровадження енергоефективних заходів шляхом надання грантів та запровадження комплексних технічних рішень.

Із 3 вересня 2019 року розпочався прийом заявок від ОСББ на участь у програмі з енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім” від Фонду енергоефективності. Вона передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятних заходів/робіт для пакета «Легкий» та 50% для пакета «Комплексний».

Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Програмою розвитку ООН (ПРООН).