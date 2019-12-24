Експерт назвав ключові виклики для економіки України наступного року

Серед зовнішніх викликів та ризиків для стабільності української економіки залишаються торгові війни між США та Китаєм, торгові суперечки між США та Європою, вибори в США, а також зовнішні боргові зобов'язання України.

Про це в Укрінформі під час презентації доповіді на тему "Прогноз 2020: виклики та можливості" сказав директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF) Анатолій Амелін.

"Одними з ключових викликів (з якими доведеться зіткнутися Україні та світу у 2020 році - ред.) залишаються торгові війни між США та Китаєм. Також потенційні ризики торгових воєн і торговельних суперечок між США та Європою. Крім того може бути просадка економіки Китаю, оскільки Китай уповільнює темпи зростання, що в свою чергу знижує темпи попиту на сировинні активи у світі", - сказав Амелін.

За його словами, не менш важливим фактором від якого залежатимуть темпи розвитку вітчизняної економіки, є вибори в США, оскільки вони визначать довгострокову стратегію розвитку країни та відповідно відносини з Україною.

Крім того, важливим викликом для України у майбутні роки є так звані "облігації Яресько" - це зовнішні боргові зобов'язання, які були випущені внаслідок реструктуризації боргів, і передбачають підвищену премію власникам облігацій у разі економічного зростання України.

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Також, на думку експерта, важливим фактором розвитку економіки для України наступними роками є продуктивна робота банківського сектору. І не дивлячись на те, що Україна за останні роки пройшла так званий банкопад і відповідно очищення банківської системи, довіра до банків повною мірою так і не відновилася, оскільки ресурси, акумульовані у вигляді депозитів, йдуть не на кредитування економіки, а інвестуються в ОВДП та у депозитні сертифікати Нацбанку.

"Важливим фактором стимулювання економіки буде запуск кредитування для малого та середнього бізнесу. Також найочевиднішим фактором зростання економіки наступного року є запуск ринку землі. Вже сьогодні є кілька фондів, які акумулюють ресурси для участі у придбанні землі", - зазначив експерт.