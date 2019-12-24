Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі цьогоріч збільшився на 11,5% — Держстат

За січень-листопад 2019 року товарообіг роздрібних підприємств України збільшився на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у порівняних цінах).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 11 місяців 2019 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 710,7 млрд грн, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Лідером за обсягами товарообігу роздрібних підприємств у січні-листопаді 2019 року було місто Київ (165,3 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (70,8 млрд грн); друге — Київська (57,8 млрд грн); третє — Одеська (57,0 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 11 місяців 2019 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (4,6 млрд грн), Чернівецької (7,4 млрд грн) та Тернопільської (7,9 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-листопаді 2018 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 595,7 млрд грн, що на 5,8% більше (у порівняних цінах), ніж за аналогічний період 2017 року.

Дані наведено без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-підприємців, а також тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.