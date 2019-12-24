Укргазбидобування цьогоріч направило у місцеві бюджети понад мільярд ренти

АТ "Укргазвидобування" за 11 місяців 2019 року спрямувало до місцевих бюджетів понад 1,08 млрд грн рентних платежів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укргазвидобування за січень-листопад 2019 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 1,086 млрд грн рентних платежів", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку року місцеві бюджети різних рівнів отримають: Харківська обл. – 541,6 млн грн; Полтавська обл. – 460 млн грн; Львівська обл. – 39,5 млн грн; Дніпропетровська обл. – 25,3 млн грн; інші – 20,3 млн грн.

5% від рентних платежів за листопад 2019 року, а це близько 83,9 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 11 областей.

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Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 21,73 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за 11 місяців 2019 року.